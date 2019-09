2.000 mensen op stille mars voor vrede, klimaat en sociale rechtvaardigheid JCV

08 september 2019

16u21

Bron: Belga 0 Brussel Aan Bozar is zondagmiddag een stille mars voor vrede, het klimaat en sociale rechtvaardigheid vertrokken. Enkele honderden mensen stapten mee. Met de mars willen de organisatoren van vzw Emergences en de Klimaatcoalitie hun bezorgdheid tonen uitspreken het klimaat en over de sociaaleconomische toestand. Ongeveer 2.000 mensen stapten mee

Het doel van de stille mars is om een bewustwording op gang te brengen rond zowel de sociale als de klimaatrechtvaardigheid en het persoonlijke engagement van de mensen. De vzw Emergences spoort de individuen aan om vanuit de gedachtegang van Ghandi, “Be the change you want to see in the world”, zelf een steentje bij te dragen.

De stoet werd geleid door twee grootheden uit de meditatiewereld, Satish Kumar en Matthieu Ricard. Zij worden vergezeld door Youth for Climate boegbeeld Adélaide Charlier. Het publiek dat mee stapte in de stille mars bestaat zowel uit families met kinderen als senioren en jonge activisten. Onderweg hielden de deelnemers ook pauze voor een meditatiemoment. Hun tocht eindigde aan het Egmontpark.

“We wandelen voor de hele mensheid en de hele planeet aarde. Ons hart is gevuld met medeleven. We protesteren niet tegen iemand maar voor iedereen. Die eenheid is onze sterkte”, sprak Satish Kumar. “We moeten vandaag starten met het planten van duizenden bomen en dat elke dag. We kappen bomen en daardoor zijn wij niet verlicht, pas als we onder de bomen kunnen zitten zullen we ons verlicht voelen.”

De mars voor vrede, het klimaat en sociale rechtvaardigheid is een voorproefje van de derde wereldwijde klimaatstaking op vrijdag 20 september.