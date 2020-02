193 Brusselse daklozen kregen vaccinatie van ‘Dokters van de Wereld’ WHW

04 februari 2020

14u45 0 Brussel Dokters van de Wereld heeft tussen 20 november en 27 december 2019 een eerste griepvaccinatiecampagne gehouden voor Brusselse daklozen en mensen in extreme armoede. In totaal werden 193 mensen gratis ingeënt tegen de griep.

In het teken van het Winterplan in Brussel deed Dokters van de Wereld heel wat consultaties bij dakloze mensen die neerstreken in de verschillende opvangcentra. Bij de evaluatie van het vorige Winterplan 2018-2019, merkte de hulporganisatie een lacune op. Van de 444 patiënten die toen van half november tot april werden opgevolgd, werden er slechts 15 gevaccineerd tegen de griep.

De campagne van dit jaar moet dat tekort aanpakken. Eind december stond het aantal gevaccineerde daklozen al op 193, waarvan 37 procent vrouwen. Vijfenveertig mensen werden gevaccineerd in het vaste zorgcentrum van Dokters van de Wereld in Brussel en 148 daklozen kregen een vaccin op andere plaatsen zoals bij Doucheflux, de Medibus aan het Zuidstation, de winteropvangcentra of sociale restaurants met mobiele vaccinteams.

“We richten ons op een bijzonder kwetsbaar publiek: daklozen die worden blootgesteld aan zeer moeilijke omstandigheden op straat”, verklaart Maïté Machado, hoofd van de winteropvang bij Dokters van de Wereld. “Het verblijf van daklozen in winteropvangcentra maakt vaccinatie nog urgenter, omdat in deze ruimtes veel mensen onder één dak verblijven. Vaccinatie beschermt niet enkel de dakloze patiënt, maar ook de mensen rondom zoals onze vrijwilligers, die bijna allemaal werden gevaccineerd.”