19-jarige beschuldigt politie van geweld: "Ze sloegen me in elkaar in hun combi"

09 juni 2020

13u50 0 Brussel In een filmpje op Twitter beschuldigt een 19-jarige jongen enkele politieagenten ervan dat ze hem mishandeld hebben nadat de jongeman opgepakt werd in de nasleep van de BLM-betoging van zondag. De Brusselse lokale politie heeft alvast een intern onderzoek geopend.

Volgens de jongeman, Mounaime, en zijn familie had de jongen op een vreedzame wijze deelgenomen aan de betoging op het Poelaertplein. Na die betoging braken rellen uit, maar Mounaime zou daar niet aan deelgenomen hebben. Rond 19 uur werd hij echter opgepakt in de omgeving van de Naamsepoort. “Ik ben opgepakt door de politie bij de betoging voor George Floyd toen ik iets wilde gaan eten”, zegt hij in de video. “Ze hebben me in een bestelwagen gestopt en me daar enkele minuten laten zitten. Daarna zijn er vijf politieagenten binnengekomen die me beledigden en geslagen hebben.”

De jongeman zou daarbij het bewustzijn hebben verloren. Nadien werd hij samen met enkele vrienden die ook opgepakt waren, overgebracht naar de kazerne van Etterbeek. Daar vroeg een agent wat er met hem gebeurd was, maar toen de jongeman vertelde dat hij door agenten in elkaar geslagen was, zou de agent ongelovig gereageerd hebben. Toen de jongen weer op vrije voeten was, zette zijn broer een korte verklaring op video die dan op Twitter werd gedeeld. Ook de broer van het slachtoffer komt aan het woord. “Hij zat drie uur bij de politie en ze hebben ons gebeld om te zeggen dat we naar het ziekenhuis moeten”, zegt hij. “Lang leve de politie, zou ik zeggen. En dat op de dag dat iedereen samenkomt om te protesteren tegen politiegeweld.”

Comité P

De familie van de jongen overweegt om klacht in te dienen bij het Comité P. De lokale politie van Brussel Hoofdstad-Elsene meldt dat ze op de hoogte is van de video en dat er intussen een intern onderzoek geopend is naar de feiten.

