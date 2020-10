19 bomen sneuvelen voor heraanleg tramlijn op MIVB-werf: “Op ongelukkige wijze op wortels gestoten” JMBB

13 oktober 2020

14u57 0 Brussel Ongelukkig. Zo noemt de MIVB de interventie van haar aannemer op de Delleurlaan in Watermaal-Bosvoorde, waar negentien bomen het slachtoffer zijn van de heraanleg van een tramlijn.

Het expertiserapport van Brussel Mobiliteit laat weinig aan de verbeelding over: 19 van de 31 bomen op de Delleurlaan moeten sneuvelen nadat de MIVB aan de wortels van de bomen morrelde tijdens renovatiewerken. “Die bomen staan historisch gezien nogal dicht bij de sporen. Als wij nieuwe sporen leggen, letten we er steeds op dat die zich op voldoende afstand van nabijliggende bomen bevinden", reageert Guy Sablon, woordvoerder bij MIVB.

Jammerlijk voorval

Maar de aannemer die de MIVB had ingehuurd, heeft een foutje gemaakt, luidt het. “In 2003 is dezelfde tramlijn nog probleemloos heraangelegd, maar nu is de aannemer op ongelukkige wijze op wortels gestoten die veel verder onder de grond doorgegroeid waren dan gedacht. Er is daardoor te veel onherstelbare schade berokkend aan de bomen.”

De vervoersmaatschappij heeft het over een “jammerlijk voorval”. De werken zijn van start gegaan op 5 oktober en moesten twee maanden in beslag nemen. “De werf ligt momenteel voor een groot deel stil en het is nog onduidelijk hoe en wanneer we de werken kunnen voortzetten.” Eén ding is zeker, belooft Sablon: er zullen nieuwe bomen aangeplant worden.