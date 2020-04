19 bewoners door brand getroffen rusthuis kunnen voorlopig nog niet terug naar kamer Robby Dierickx

18 april 2020

11u50 0 Brussel Negentien van de negentig bewoners die vrijdagavond geëvacueerd werden toen er brand uitbrak in hun Negentien van de negentig bewoners die vrijdagavond geëvacueerd werden toen er brand uitbrak in hun woonzorgcentrum in Ukkel kunnen voorlopig nog niet terug naar hun kamer. Dat laat Ukkels burgemeester Boris Dilliès zaterdag weten. De waterschade door de bluswerken is aanzienlijk. Ze krijgen tijdelijk wel elders onderdak.

Vrijdagavond omstreeks 22.15 uur brak er brand uit op het dak van OCMW-woonzorgcentrum Domaine du Neckersgat aan de Achille Reisdorfflaan in Ukkel. Het personeel, de brandweer en de politie konden de negentig bewoners probleemloos evacueren. In tegenstelling tot het merendeel van de bewoners konden negentien bejaarden afgelopen nacht niet terugkeren naar hun kamer. Een deel van hen kreeg onderdak in een andere vleugel van het rusthuis, terwijl enkele anderen verhuisden naar een woonzorgcentrum vijfhonderd meter verderop. “Daar zullen ze voorlopig nog even moeten blijven”, zegt Ukkels burgemeester Boris Dilliès. “De schade door de bluswerken is in enkele kamers aanzienlijk. We zullen nog moeten bekijken hoelang de werkzaamheden zullen duren.”

Coronavirus

Eén bewoner werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Het ging om een bejaarde die eerder op de dag positief getest had op het coronavirus, waardoor hij in afzondering moest tijdens de evacuatie”, aldus nog Dilliès. “Het rusthuis telde vrijdagavond slechts één coronapatiënt. Twee andere bewoners hadden symptomen, maar testten negatief.”

Ondertussen is het nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. “Maar het staat vast dat het om een accidentele brand gaat. Het onderzoek loopt nog”, besluit de burgemeester.