18 maanden cel voor man die echtgeote terroriseerde Wouter Hertogs

03 augustus 2020

14u04 0 Brussel Een Brusselaar is veroordeeld tot 18 maanden cel voor herhaaldelijk intrafamiliaal geweld. Ook uitte hij doodsbedreigingen tegenover zijn vrouw en schoonfamilie.

In augustus 2018 stapte de moeder van het slachtoffer naar de politie. Ze vertelde de agenten dat ze vreesde voor de veiligheid van haar dochter. Die werd immers herhaaldelijk afgetuigd door haar echtgenoot. Ook bedreigde de man haar dochter en haar met de dood. De politie besloot hem te ondervragen, maar de man ontstak daarop in een woedeaanval. “Mijn vrouw en haar ouders zullen weldra lijken zijn”, riep hij uit. De man werd logischerwijs opgepakt en nuanceerde voor de onderzoeksrechter zijn woorden. “Ik heb enkel gedreigd om mezelf van kant te maken”, klonk het. De onderzoeksrechter was in een milde bui en liet hem vrij onder voorwaarden.

Erg lang zou hij niet genieten van deze vrijheid. In november sloeg hij opnieuw zijn - ondertussen ex - echtgenote. De politie werd gealarmeerd en ook de tussenkomende agenten kregen enkele klappen. Toch werd hij alweer vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Na nieuw partnergeweld werd hij een derde keer gearresteerd. Voor al deze incidenten kreeg hij nu 18 maanden cel.