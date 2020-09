18 maanden cel gevorderd voor inbraak in Koninklijke Munt Wouter Hertogs

25 september 2020

16u58 0 Brussel Twee jongeren die verdacht worden van de diefstal van verscheidene kilo’s muntstukken uit de Koninklijke Munt riskeren 18 maanden cel.

De twee jongeren van rond de 20 jaar, die nog niet bekendstonden bij politie of justitie, drongen in de nacht van 20 op 21 februari het gebouw van de Koninklijke Munt in Brussel rond 1.30 uur binnen. Het alarm ging af, waardoor de twee opgepakt konden worden in het bezit van zakken met een vijftal kilo muntstukken. Het waren beschadigde munten die uit omloop waren gehaald en geen waarde meer hadden. Een derde verdachte kon met een gelijkaardige hoeveelheid muntstukken ontkomen.De Belgische euromunten worden sinds 2017 niet meer door de Koninklijke Munt van België, maar in Nederland geslagen. Hoewel de twee beklaagden op de eerste zittingen, waarop de zaak uitgesteld werd, wel aanwezig waren besloten ze verstek te geven voor de zitting waarop hun dossier werd behandeld. De procureur stipte aan dat beiden bekend hadden tegen de politie maar wel nog over een blanco strafregister beschikten. Uitspraak op 22 oktober.