18-jarige die politiewapen stal in Anderlecht geeft zich aan Wouter Hertogs

14 mei 2020

15u05 36 Brussel M.K., de man die op 11 april bij de M.K., de man die op 11 april bij de rellen in Anderlecht een dienstwapen van een agent had gestolen, heeft zichzelf donderdag aangegeven bij de politie in Anderlecht. De 18-jarige man wordt momenteel ondervraagd door de politie en zal later naar alle waarschijnlijkheid ter beschikking worden gesteld van het parket.



Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april braken er rellen uit in Anderlecht, nadat de 19-jarige Adil was weggevlucht van de politie en was overleden na een botsing met de achtervolgende patrouille. Tijdens de rellen kon een van de amokmakers het dienstwapen van een politieman stelen. De 18-jarige loste daarmee enkele schoten, zonder evenwel iemand te raken.

Op 20 april werd voor die man, de 18-jarige M.K., een opsporingsbericht verspreid. De jongeman, die al gekend stond voor drugsfeiten, heeft zich donderdag in gezelschap van zijn advocaat aangegeven bij de politie in Anderlecht. Het wapen dat hij gestolen had, werd op 6 mei al teruggevonden in een glascontainer in de Kuregemwijk.

