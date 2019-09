17de editie van Nuit Blanche zoomt in op klimatologische urgentie SZM

27 september 2019

17u53

Bron: Belga 0 Brussel De 17de editie van Nuit Blanche in Brussel-stad belicht dit jaar de klimatologische urgentie. Op de site van Tour & Taxis worden op zaterdag 5 oktober liefst 15 installaties neergepoot die zich binnen het thema “Human >< Nature” inspireerden op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.

Kunst wordt vaak gebruikt als een manier om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen en dat is exact wat de kunstenaars tijdens Nuit Blanche 2019 zullen doen. Op die manier wil het kunstevenement bijdragen tot de bewustwording van het publiek.

“De ontbossing in Brazilië, de natuurramp op de Bahama’s en de sanitaire ebolacrisis in de Democratische Republiek Congo tonen aan hoe zorgwekkend de milieuproblematiek is. Kunstenaars zijn niet ongevoelig voor deze natuurrampen en de klimatologische urgentie”, klinkt het bij Nuit Blanche.

De locatie waar het maatschappelijk kunstevenement Nuit Blanche doorgaat is ook altijd gelinkt aan het thema. Deze editie werd er gekozen voor de site van Tour & Taxis. Een plek binnen de kanaalzone die in volle ontwikkeling is en de ambitie heeft om een voorbeeldige duurzame wijk te worden met groene ruimte, een goede sociale mix en respect voor erfgoed.

De 15 installaties van Nuit Blanche zullen verspreid zijn over de hele site van Tour & Taxis, zowel in de verschillende gebouwen als in het park. De toegang tot het evenement, dat duurt van 19 uur ‘s avonds tot 3 uur ‘s nachts, is volledig gratis