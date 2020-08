170.000 Brusselaars zijn niet actief op de arbeidsmarkt JMBB

17 augustus 2020

19u24 0 Brussel 170.726 personen zijn in het Brussels Gewest niet actief op de arbeidsmarkt, wat betekent dat ze geen job hebben en ook niet actief op zoek zijn naar werk.

Het gaat bijvoorbeeld over mensen met een ziekte of invaliditeit, mensen die vervroegd op pension zijn, of huisvrouwen of -mannen die zelf kiezen om niet te werken

In 2019 telde Brussel 670.300 mensen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 64, een panne die beschouwd wordt als de ‘beroepsactieve leeftijd'. Van die mensen was bijna twee derde (65,8 %) aan de slag. Van de overige 34,2 % was 8,8 % actief op zoek naar een job. Een kwart (25,5 %) van de werklozen was niet op zoek naar werk.