17 positieve tests in triagecentrum

22 april 2020

Brussel Artsen Zonder Grenzen heeft in zijn triagecentrum voor daklozen, op de site van Thurn & Taxis in Brussel, 53 personen getest op het coronavirus. Slechts 17 mensen bleken besmet.

17 van de 53 geteste daklozen in het triagecentrum op de site van Thurn & Taxis blijken besmet met het coronavirus. AZG vermoedt echter dat het resultaat van de tests lager ligt dan het echte aantal besmettingen.

Neusswabs kunnen immers een negatief resultaat opleveren als ze uitgevoerd worden wanneer de besmetting al enige tijd voordien gebeurde, ook al is het virus nog in het organisme aanwezig. “Een aantal mensen verblijft al een tiental dagen in het triagecentrum, maar we hebben deze mensen niet getest bij hun aankomst omdat we bij de start van het triagecentrum niet over tests beschikten”, zegt Gregory Vandendaelen. “De mensen die nu getest worden, een tweetal weken nadat ze hier zijn aangekomen, zijn mogelijks al genezen. Nu testen we de personen wel als ze hier aankomen, als ze niet al getest zijn.”

Ook opvangcentrum

Het triagecentrum dient ook als opvangcentrum voor mensen die uit het ziekenhuis ontslagen zijn maar geen woning hebben waar ze in quarantaine kunnen gaan. In het triagecentrum, dat door AZG wordt beheerd in samenwerking met Samusocial en het Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, verblijven momenteel zo’n 50 mensen. Daarnaast zijn er nog zo’n 60 bedden beschikbaar, terwijl de capaciteit nog kan uitgebreid worden tot 150 plaatsen.