17-jarige man in gesloten instelling geplaatst na niet naleven van coronamaatregelen

31 maart 2020

14u39 0 Brussel Een van de Een van de twee jongemannen die afgelopen weekend opgepakt werd door de politie in Sint-Jans-Molenbeek, nadat hij de coronamaatregelen niet respecteerde en al zes verwittigingen aan zijn laars lapte, zit momenteel in een gesloten instelling. Dat laat het parket van Brussel vandaag weten.

Afgelopen weekend rekende de politiezone Brussel-West in Sint-Jans-Molenbeek twee jongemannen in nadat ze al ettelijke malen de coronamaatregelen niet naleefden. Een van hen, een 17-jarige man, had al zes verwittigingen gekregen sinds zijn vrijlating uit de jeugdinstelling op 20 maart. De man bevond zich op het moment van de arrestatie op de openbare weg met iemand die geen familie bleek te zijn van de man en de afstand van 1,50 meter niet respecteerde.

“Rekening houdend met de graduele aanpak, werd de betrokken persoon van zijn vrijheid beroofd en is hij maandag 30 maart voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Die laatste heeft hem dezelfde dag in een gesloten instelling geplaatst”, laat het parket van Brussel weten.

Datzelfde weekend werd een tweede man gearresteerd, de 23-jarige A.S. Ook hij bevond zich op de openbare weg in Sint-Jans-Molenbeek, vergezeld van een persoon die geen familielid bleek te zijn. Wanneer hij door de politiediensten hierop werd terechtgewezen, probeerde hij omstaanders aan te zetten tot relletjes. “De persoon is zeer goed gekend bij de politiediensten in die zin dat hij de dagen voordien al vier maal werd gecontroleerd voor het niet naleven van de regels van inzake de lockdown. Hij werd hiervoor reeds beboet”, aldus het Brussels parket.

De man werd van zijn vrijheid beroofd en verhoord door de procureur des Konings op 30 maart. Na afloop van dat verhoor werd hem meegedeeld dat hij op 10 april 2020 voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen in het kader van de procedure snelrecht.