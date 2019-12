17-jarige Kortrijk-supporter raakt verbrand door Bengaals vuurwerk SHVM

19 december 2019

08u28 2 Brussel Een 17-jarige supporter van KV Kortrijk is gisteren in de tribune van Union verbrand geraakt door Bengaals vuurwerk. Vermoedelijk kreeg hij een epilepsieaanval en viel hij vervolgens op een brandende vuurpijl.

KV Kortrijk speelde woensdag in de Croky Cup op het veld van Union in Sint-Gillis. Een jongeman zakte plots in elkaar, nog voor de match zijn start kende. Hij viel daarbij op een brandende vuurpijl en raakte zo gewond aan z’n hand. Ook z’n jas vatte vuur, maar dat vuur was snel gedoofd.

De jonge supporter kreeg ter plaatse de eerste hulp toegediend en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Later werd hij verzorgd in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident en bekijkt aan de hand van camerabeelden hoe de vuurpijlen het stadion konden bereiken. Volgens de eerste bevindingen had het slachtoffer ook zelf een vuurpijl in de hand.