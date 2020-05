17-jarige die prostituee doodstak moet voor hof van assisen verschijnen Wouter Hertogs

14 mei 2020

11u21 0 Brussel De jongeman die op 17-jarige leeftijd De jongeman die op 17-jarige leeftijd een prostituee doodstak in Schaarbeek zal zich voor die feiten moeten verantwoorden voor het Brusselse hof van assisen.

De nu 20-jarige S. werd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling uit handen gegeven. Hij zal dus als een volwassene berecht worden, ook al was hij minderjarig ten tijde van de feiten. Er hangt hem voor assisen een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. De 23-jarige vrouw, Eunice, werd op dinsdagochtend 5 juni 2018 zwaargewond aangetroffen op het trottoir van de Linnéstraat in Schaarbeek. Ze werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan haar verwondingen. Uit het onderzoek bleek dat ze verschillende messteken had gekregen. De dood van de 23-jarige sekswerkster veroorzaakte heel wat ophef en leidde zelfs tot een staking van haar collega’s in de wijk.

Al snel kwam de minderjarige S. in het vizier van de speurders. Hij was de laatste klant van Eunice geweest. De zaken verliepen volgens de jongeman niet naar wens, waarop hij zijn geld terugvroeg. De sekswerker weigerde op die eis in te gaan met een ruzie tot gevolg. Die liep snel uit de hand, tot S. een mes tevoorschijn haalde en de Nigeriaanse vrouw met verschillende messteken vermoordde.

S. vluchtte, maar werd op beelden van bewakingscamera’s herkend. Hij bekende vrijwel onmiddellijk de feiten en beschreef ze naar verluidt tijdens zijn verhoor zonder een krimp te geven.