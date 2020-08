17-jarige die opgepakt werd na rellen Blankenberge opnieuw gearresteerd in Schaarbeek: twee agenten verwond bij arrestatie

Brussel

Een 17-jarige Brusselaar die eerder deze week opgepakt werd voor zijn betrokkenheid bij de rellen van vorige week zaterdag in Blankenberge is vrijdagavond opnieuw opgepakt in Schaarbeek. Hij daagde twee agenten uit en zette omstaanders op tegen de politie. De minderjarige kon uiteindelijk opgepakt worden, maar bij zijn arrestatie geraakten twee agenten gewond.