17-jarig meisje opgepakt voor aandeel bij rellen Wouter Hertogs

15 juni 2020

15u53 0 Brussel De Brusselse politie heeft maandagochtend een 17-jarig meisje opgepakt dat na de protestactie tegen racisme en politiegeweld op het Poelaertplein op 7 juni, betrokken zou geweest zijn bij de rellen die het stadscentrum ontsierden.

“Ze wordt ervan verdacht om een diefstal met braak te hebben gepleegd in de FoodKorner op de Elsensesteenweg”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ze erkent de feiten en werd ter beschikking gesteld van de procureur des Konings.” Het parket zal nu de jeugdrechter vorderen met de vraag om de jonge vrouw te plaatsen in een jeugdinstelling. Het meisje is gekend door de politiediensten maar heeft geen gerechtelijk verleden, aldus nog het parket.

De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zondag zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd en de politie pakte 239 mensen op. In één geval ging het om een gerechtelijke aanhouding, een 23-jarige man, D.O., die verdacht wordt van een diefstal met braak. Die man moet op 7 augustus voor de correctionele rechtbank verschijnen. “Het onderzoek naar de feiten loopt nog steeds en meerdere identificaties zijn aan de gang”, besluit het parket.