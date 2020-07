162 aanwezigen tijdens caféfeestje: Brusselse politie sluit twee horecazaken JMBB

20 juli 2020

12u39 1 Brussel De Brusselse lokale politie heeft zondagavond twee horecazaken moeten sluiten omdat de coronamaatregelen er niet gerespecteerd werden. Er waren te veel mensen in de ruimtes en ook de regels rond social distancing werden niet nageleefd. “Wij zullen hier extra attent op toezien,” zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Rond 20.30 uur trok de lokale politie richting een café in de hoofdstad omdat het een melding had ontvangen van een incident. Bij aankomst ontdekte de politie dat de bezoekers van het café de regels rond sociale afstand aan hun laars lapten. Ook waren er te veel klanten aanwezig en werd er binnen gerookt. De aanwezigen waren daarbovenop aan het dansen, wat in gewone cafés nog steeds niet toegelaten is in het kader van Covid-19. Er waren naar verluidt 162 mensen aanwezig.

Extra toezicht

Omstreeks 22.30 uur kwam de lokale politie in Laken tussenbeide. Ook daar werd er gedanst en droeg een deel van het cafépersoneel zelfs geen masker. Voor beide etablissementen is een pv opgesteld en overgemaakt aan het parket. Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere benadrukt dat de politie extra zal toezien op dit soort schendingen, zeker nu de coronacijfers opnieuw stijgen. “Dit soort gedrag is onverantwoord. Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken, want de grootste voorzichtigheid is geboden wat betreft dit virus,” geeft ze aan.