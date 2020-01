16-jarige jongen zwaargewond na aanrijding WHW

26 januari 2020

12u17 0 Brussel Een 16-jarige jongeman is in Anderlecht aangereden door een auto en is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt.

De jongen was volgens RTL Info zijn hond aan het uitlaten toen het gebeurde. Hij zou tussen twee geparkeerde wagens en niet via het zebrapad de Blijdschapstraat hebben overgestoken, toen een wagen voorbijkwam.De jongen verkeert in levensgevaar. De automobilist is 20 jaar oud en had niet gedronken. Het parket bevestigt het voorval, maar kan niks kwijt over de huidige toestand van de 16-jarige.