16-jarig meisje aangereden in Schaarbeek JCV

22 mei 2019

12u12 1 Brussel Op de Diamantlaan in Schaarbeek is woensdagochtend een 16-jarig meisje aangereden door een wagen. Het slachtoffer raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde om 8 uur op de Diamantlaan. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, maar vast staat dat het meisje aangereden werd door een wagen terwijl ze de laan in Schaarbeek overstak.

Het slachtoffer raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder van de wagen bleef op de plaats van de feiten. Hij legde een alcohol- en drugstest af en die waren negatief.