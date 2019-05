16 arrestaties bij geïntegreerde politieactie JCV

28 mei 2019

14u25 0 Brussel De Federale Politie heeft vrijdag samen met vijf Brusselse politiezones een geïntegreerde actie gehouden. Die was gericht tegen onder meer inbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroepen. 16 personen werden aangehouden.

De actie begon afgelopen vrijdag en liep van 22 tot 6 uur. Zaterdag werden dan 16 arrestanten voorgeleid bij de dienstdoende parketmagistraten. Elf van hen waren opgepakt, omdat ze verkoopshoeveelheden drugs op zak hadden, alsook grote sommen geld.

Drie personen werden opgepakt voor diefstal in een woning en een persoon werd aangehouden in een witwaszaak. In die laatste zaak nam de politie ook een grote hoeveelheid geld in beslag. De actie verliep zonder incidenten.