150 sympathisanten van Julian Assange betogen aan Britse ambassade in Brussel ADN

24 februari 2020

20u37

Bron: Belga 0 Brussel Aan de Britse ambassade in Brussel zijn maandagavond zo'n 150 mensen samengekomen om hun steun voor Wikileaks-oprichter Julian Assange kenbaar te maken.

De actie vindt plaats op de dag dat een Londense rechtbank van start is gegaan is met de eerste hoorzittingen over het Amerikaanse uitleveringsverzoek voor de 48-jarige klokkenluider.

De actievoerders hadden borden en spandoeken bij zich, met boodschappen als "Liberté pour Assange", "No extradition", "Don't shoot the messenger" en "Julian, you are welcome in Belgium". Ze gebruikten potten en fluitjes om hun boodschap zo luid mogelijk over te brengen aan het personeel van de ambassade.



"Assange is een ware held voor de persvrijheid, door de verspreiding van geheime informatie van de Amerikaanse regering over wandaden in Irak en in Afghanistan", zegt Pierre Marage van het Comité Free Assange Belgium.

Het is al de 46ste keer dat het comité in Brussel actie voert. Sinds de arrestatie van Assange op 11 april 2019, wordt elke maandagavond samengekomen op het Muntplein of aan de Britse ambassade.