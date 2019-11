150 personen geëvacueerd bij brand SHVM

27 november 2019

09u32 0 Sint-Jans-Molenbeek Zo’n 150 personen zijn deze nacht omstreeks 23.50 uur geëvacueerd uit een appartementsgebouw in de Mettewielaan in Molenbeek nadat er een brand ontstond in de kelder. Een persoon werd bevangen door de rook en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand ontstond in een vuilbak container in de kelder en was snel onder controle, maar de rook kwam terecht technische kokers waardoor de rookontwikkeling zich in het hele gebouw verspreidde. Bij aankomst van de brandweer hadden een 150-tal bewoners zichzelf al geëvacueerd. De ventilatie heeft volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw veel tijd in beslag genomen.

Om 8 uur deze ochtend was de laatste ventilator nog ter plaatse. Een persoon werd bevangen door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Na controle en onder begeleiding werden de bewoners die buiten waren in groepjes terug naar hun woning gebracht. Gezien de milde weersomstandigheden hebben de bewoners buiten gewacht tot ze hun woning terug konden betreden.