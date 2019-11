14-jarig meisje in levensgevaar na CO-vergiftiging in badkamer SHVM

06 november 2019

08u19 1 Schaarbeek Een meisje van 14 jaar oud is gisterenavond omstreeks 21.15 uur bewusteloos uit haar badkamer gehaald nadat ze een CO-vergiftiging opliep. De hulpdiensten vervoerden haar in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

De brandweer rukte samen met de hulpdiensten uit naar een appartement in de Daillylaan in Schaarbeek. Bij aankomst van de hulpdiensten was het meisje bewusteloos en werd ze omringd door haar ouders en buren. In de badkamer maten de hulpdiensten een percentage van maar liefst 0,12% CO, wat na een uur dodelijk is.

Het slachtoffer werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, samen met haar ouders. Ook een jonge moeder werd samen met haar baby naar het ziekenhuis gebracht. Het gebouw werd geëvacueerd en alle ramen werden meteen geopend. Na een grondige controle werden de appartementen opnieuw vrijgegeven. De bewoners werden ter plaatse onderzocht door de hulpdiensten en drie onder hen werden er meteen verzorgd.

De vermoedelijke oorzaak is een slechte evacuatie van de verbrandingsgassen en een gebrek aan ventilatie in de badkamer. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is nog niet geweten.