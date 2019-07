1200 mensen namen deel aan Roller Bike Parade WHW

20 juli 2019

13u14 0 Brussel De Roller Bike Parade in Brussel is gisteren doorgegaan onder de slogan “Ride for climate”. Volgens de organisatoren namen ongeveer 1.200 mensen deel aan de stoet, die om 19 uur startte op het Poelaertplein. Gemiddeld lokt de parade zo’n 800 tot 1.200 deelnemers.

Het waren de organisatoren die ervoor kozen om de parade in het teken te zetten van het klimaat. “We willen de boodschap dat klimaat zich in een noodtoestand bevindt, benadrukken”, verklaart Jessica, coördinator van de Roller Bike Parade. Een spandoek met de tekst “Citizen mobilization - Rise for climate” werd op het Poelaertplein geplaatst, waar ook toespraken werden gegeven.

Op zondag 22 september zal in Brussel nog een stoet plaatsvinden, naar aanleiding van autovrije zondag en een VN-klimaattop in New York. “We willen zoveel mogelijk mensen samenbrengen op in­line­skates, met de fiets, steps of te voet”, klinkt het. De actie kadert in de “Week for future”, die plaatsvindt van 20 tot 27 september.