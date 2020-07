120 miljoen euro voor Brussels relanceplan: steun voor economie en extra kinderbijslag JCV

07 juli 2020

14u48 0 Brussel De Brusselse regering heeft dinsdagmiddag haar relance- en herontwikkelingsplan voor na de coronacrisis voorgesteld, waarvoor ze 120 miljoen euro heeft voorzien. Het plan voorziet zowel maatregelen voor het sociaaleconomisch herstel, de welzijns- en gezondheidssector en het leefmilieu.

De COVID-19-pandemie heeft in het Brussels Gewest geleid tot een beduidende terugval van de economische en sociale activiteit, vooral voor de horeca, de cultuursector, de groot- en kleinhandel. 30 procent van de Brusselse loontrekkenden was tijdelijk werkloos en 46 procent van de Brusselse zelfstandigen heeft een beroep gedaan op het overbruggingsrecht, terwijl het hele welzijns- en gezondheidssysteem onder bijzonder zware druk kwam te staan.

Bijkomende kinderbijslag

De Brusselse regering presenteerde daarom dinsdag haar relance- en herontwikkelingsplan om de coronacrisis aan te pakken. Daarvoor wordt in eerste instantie al 120 miljoen euro vrijgemaakt. Tijdens de crisis zelf, maakte de regering al 500 miljoen euro vrij voor dringende maatregelen. Een van de meest opvallende maatregelen in het relanceplan is dat gezinnen met een jaarlijks inkomen onder 45.000 euro in september wellicht kunnen rekenen op een bijkomende kinderbijslag van 100 euro per kind.

Met dit plan bereiden we een eerste antwoord voor op de vele uitdagingen die Brussel en haar inwoners te wachten staan Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS)

“Met dit plan bereiden we een eerste antwoord voor op de vele uitdagingen die Brussel en haar inwoners te wachten staan”, zegt Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS). De klemtoon ligt in de eerste plaats uiteraard op het sociale aspect. De huishoudens met de laagste inkomens zijn namelijk het grootste slachtoffer van de crisis. Maar we gaan nog een stap verder. Zo ondersteunen we de zwaarst getroffen economische sectoren, zoals het toerisme. De maatregelen moeten het Gewest eveneens voorbereiden op eventuele nieuwe crisissen.”

Koopkracht

De herstelmaatregelen moeten de koopkracht en de activiteit van de openbare en privésector ondersteunen, waarbij het behoud van de werkgelegenheid van de Brusselaars centraal staat. De Brusselse regering wil een voluntaristisch investeringsbeleid voeren om de nijpende tekorten die tijdens de crisis opdoken te verhelpen, zoals kwaliteitshuisvesting, infrastructuur, groene ruimten en openbare sport- en cultuurinfrastructuur.

Ten slotte wordt het geheel ook in lijn getrokken met andere plannen, zoals de strategie GO4Brussels 2030, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het Good Move-plan en het Lucht-, Klimaat- en Energieplan. De middelen zullen dan ook onder meer dienen om fietsen en wandelen in de stad te bevorderen en om de uitdagingen met het klimaat te beantwoorden.