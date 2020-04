12 miljoen euro extra voor schooluitbreidingen in Brussel JCV

30 april 2020

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt nog eens 12 miljoen euro uit om extra scholen te bouwen in Brussel. Het gaat om de uitbreidingen van basisschool De Kleine Geuzen in Jette en van basisschool Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem.

In basisschool De Kleine Geuzen in Jette zullen de vervallen kleuterblokken afgebroken worden en komt er een nieuwe aanbouw. Het bestaande schoolgebouw wordt ook gerenoveerd en energiezuinig gemaakt en de site rondom de school wordt heraangelegd. Daardoor komen er 204 plaatsen bij in de school.

Ook voor basisschool Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem komt er een uitbreiding. Die moet mogelijk maken om de leerlingen op te vangen die nu naar De Knapzak gaan, de school die moet sluiten. De capaciteit van de school gaat met 220 plaatsen omhoog. Bovendien komt er een nieuwbouw voor het kinderdagverblijf op de site.

“Met de VGC blijven we verder investeren in capaciteitsuitbreiding om aan de behoeften aan Nederlandstalig onderwijs in Brussel tegemoet te komen”, zegt minister van Scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz (Open Vld). “Ik ben blij dat we daarvoor ook in deze coronacrisis het oog gericht blijven houden op de toekomst van ons onderwijs voor de Brusselse ketjes.”