12 mensen, waaronder zwangere vrouw, naar ziekenhuis met CO-vergiftiging: “Wind speelde mogelijk een rol” JCV

10 februari 2020

11u00 0 Brussel De Brusselse brandweer sinds zondagnamiddag viermaal moeten tussenkomen voor een CO-intoxicatie. Twaalf personen hadden verzorging nodig in het ziekenhuis, onder hen een zwangere vrouw. “Mogelijk heeft de wind een rol gespeeld door het terugblazen van de verbrandingsgassen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De eerste interventie vond zondagnamiddag rond 15.40 uur plaats in de Rogierlaan in Schaarbeek. Een zwangere dame en haar kindje van drie jaar oud moesten naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek gebracht worden voor zuurstoftherapie in de hyperbare kamer. Hun leven was niet in gevaar. De wandketel in de badkamer van de woonst werd uitgeschakeld en verzegeld door Sibelga.

Rond 18.30 uur boden twee bewoners van de Vooruitgangstraat in Schaarbeek zich dan aan in het ziekenhuis, waar bleek dat zij een CO-vergiftiging hadden opgelopen. Ook in hun flat werd de gasinstallatie afgesloten en verzegeld.

Kort voor middernacht moest de brandweer dan uitrukken voor een CO-intoxicatie in een gebouw aan de Waversesteenweg in Etterbeek. Het hele gebouw werd geëvacueerd en alle gasinstallaties in het pand werden afgesloten. De vier bewoners van de eerste verdieping, waar de hoogste waarden werden gemeten, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de zeven andere bewoners was dat niet nodig.

Sterke wind

Tenslotte moesten rond 0.25 uur ook nog in de Osseghemstraat in Sint-Jans-Molenbeek vier personen naar het ziekenhuis gebracht worden met en CO-intoxicatie. Het ging om een gezin met twee kinderen dat op de derde verdieping van het gebouw woonde. Ook in die flat werd de wandketel in de badkamer afgesloten en verzegeld.

Het hoge aantal CO-vergiftigingen werd mogelijk mee veroorzaakt door de sterke wind. “Daardoor worden de verbrandingsgassen mogelijk terug naar binnen geblazen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De wind op zich is niet de hele oorzaak, maar verergert mogelijk wel een al bestaand probleem.”