12 leden Albanese mensensmokkelorganisatie gevat SHVM

03 maart 2020

18u27 0 Brussel De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft een groep Albanese criminelen gearresteerd. Dat meldt het federaal parket. Zeven onder hen werden in ons land gearresteerd. Vijf andere leden van de bende werden opgepakt in andere Europese landen. De overlevering van de verdachten aan België is aan de gang om hen in staat te stellen voor de rechtbank te verschijnen. “Dankzij de sterke internationale samenwerking kan deze mensensmokkelorganisatie als grotendeels ontmanteld worden beschouwd”, klinkt het.

“Na een doorgedreven onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel werd een groep Albanese criminelen gearresteerd”, zegt het federaal parket. “Zij waren betrokken bij de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk. Na een eerste interventie op Belgisch grondgebied werden verschillende verdachten in het buitenland gearresteerd.”

In juli 2018 is de FGP Brussel begonnen met het nauwlettend volgen van de activiteiten van verschillende Albanezen, die ervan verdacht worden clandestien Albanese onderdanen van Brussel naar het Verenigd Koninkrijk over te brengen. Gezien de omvang van de handel en de vermeende vertakkingen in andere Europese landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, is de strafzaak vervolgens overgenomen door het Federaal Parket.

Twee cellen

Uit de eerste elementen van het onderzoek bleek dat de slachtoffers van Albanië naar België werden gebracht en vervolgens in hotels werden ondergebracht om hun vertrek per vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk af te wachten.

De Belgische tak van de organisatie bestond uit twee cellen. De instructies voor het vervoer van de slachtoffers werden gegeven vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar de vermeende leiders van het netwerk gevestigd waren.

Drugs

Op 19 december 2019 kwamen de onderzoekers van FGP Brussel, bijgestaan door hun collega’s uit Antwerpen, Halle-Vilvoorde en Bergen, gelijktijdig tussen op zeven verschillende adressen. Tijdens deze operatie zijn zeven verdachten, allen van Albanese nationaliteit, gearresteerd, waarvan er zes werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee personen werden gearresteerd voor nieuwe drugshandelsdelicten.

Tijdens de operatie ontdekten onderzoekers cocaïne, een precisieweegschaal en een soort van boekhouding. Tegelijkertijd werd, in overleg met de Britse politiediensten, het hoofd van de organisatie in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd. Ook zijn vijf andere leden van de organisatie onderschept, waaronder twee verdachten in het Verenigd Koninkrijk, één verdachte in Griekenland, één verdachte in Italië en ten slotte één verdachte in Montenegro. “De overlevering van deze verdachten aan België is aan de gang om hen in staat te stellen voor de rechtbank te verschijnen”, aldus het federaal parket.

“Dankzij de sterke internationale samenwerking kan deze mensensmokkelorganisatie als grotendeels ontmanteld worden beschouwd.”