116 euro boete voor overdreven snelheid, zonder dat de politie je flitst? Het kan sinds kort in Brussel TT

28 augustus 2019

09u09

Bron: Bruzz 435 Brussel De Brusselse politie, en dan vooral de brigade op de fiets, bekeurt sinds kort snelheidsduivels in de straten van de hoofdstad zonder dat daar een flitscamera aan te pas komt. Perfect wettelijk, zegt de politie aan Bruzz. Stef Willlems van verkeersveiligheidsinstituut Vias bevestigt dat het perfect wettelijk is.

De politie maakt gebruik van het wetsartikel in het verkeersreglement dat zegt dat elke bestuurder zijn snelheid moet aanpassen volgens de omstandigheden ter plaatse. Dat kan gaan om de aanwezigheid van andere weggebruikers waaronder fietsers en voetgangers, de algemene drukte of de weersomstandigheden en staat volledig los van de wettelijke maximumsnelheid op die plaats.

Het is dan ook perfect mogelijk iemand te beboeten die 30 km/u rijdt in een zone met maximumsnelheid 50 km/u, zegt de Brusselse politie. Alles hangt af van de beoordeling van de agent op dat moment. “Als de agent oordeelt dat een bestuurder zich bijvoorbeeld niet aanpast aan de weersomstandigheden of de dichtheid van het verkeer, kan hij bekeuren”, zegt Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene aan Bruzz.

De boete is niet afhankelijk van je snelheid zoals bij een gewone flitsboete, maar bedraagt standaard 116 euro. Het gaat om een overtreding van de tweede graad.

De politie gebruikt de regel in het verkeersreglement, die al tientallen jaren bestaat maar tot nu toe maar weinig werd gebruikt om te beboeten, sinds enkele weken. Afgelopen weekend nog schreef de fietsbrigade zo bijna 50 bekeuringen uit voor overdreven snelheid, zonder enig technisch hulpmiddel. “We passen de techniek nu op grotere schaal toe en willen ze in de toekomst nog uitbreiden”, zegt Slosse.

“Dat fietsbrigades nu actief wegpiraten beboeten, kunnen we eigenlijk alleen maar toejuichen. Ze vergroten de pakkans en zorgen er zo voor dat er minder straffeloosheid is”, besluit Stef Willlems van Vias.