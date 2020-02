111 omwonenden geëvacueerd bij hevige brand in carrosseriezaak Margo Koekoekx

09 februari 2020

13u37 2 Brussel Zaterdagavond omstreeks 22.40 uur kreeg de brandweer een oproep voor rookontwikkeling in de Roeiersstraat in Brussel. Toen ze de betreffende plek echter naderden, zagen ze de vlammen al boven de huizen uitslaan. Meteen zetten ze extra materiaal en mankracht in om de brandende carrosseriezaak te blussen.

Met 5 autopompen, 1 tankwagen, 4 autoladders en 51 brandweermannen/vrouwen gingen ze ter plaatse om de brand te bestrijden. “Daarvoor moesten ze soms met de brandslangen door huizen en zelfs met één slang over het dak om de betreffende plek te kunnen bereiken. De aanwezige gasflessen werden verwijderd of gekoeld. Er waren geregeld knallen te horen van ontploffende verfbussen en een deel van de loods stortte in”, laat Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer weten. Om 00u35 was de brand onder controle, om 1u00 gedoofd.

De politie kwam ook ter plaatse om een deel van de wijk af te sluiten zodat de hulpdiensten hun werk ongestoord konden verrichten. Watermaatschappij Vivaqua kwam ter plaatse om de druk in de waterleidingen op te voeren zodat de brandweer optimaal kon blussen. Daarnaast zakten ook een MUG en twee ziekenwagens af naar de wijk aan de Antwerpsesteenweg, de Roeiersstraat, de Arbeidsstraat en de Groendreef.

Evacuatie

De locatie van de brand is bijna volledig omsingeld door huizen waardoor 111 omwonenden uit voorzorg werden geëvacueerd. Bussen van de MIVB brachten hen naar het nabijgelegen Noordstation waar vrijwilligers van het Rode Kruis hen opvingen. Vanaf 2u00 's nachts mochten ze terugkeren naar hun woningen.

Burgemeester Philippe Close kwam naar de Roeiersstraat en ging vervolgens naar de geëvacueerden om hen een hart onder de riem te steken. “Hij bedankte alle aanwezige diensten zoals brandweer, politie, Rode Kruis, medisch personeel, Vivaqua en MIVB voor de inzet en het geleverde werk”, aldus Derieuw.



Door de snelle tussenkomst van de brandweer, sloegen de vlammen niet over op de omliggende woningen. Er loopt nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Ondanks de grootte van de brand waren er gelukkig geen slachtoffers, de wagens die in de loods stonden, liepen zware schade op. Zondagochtend ging nog een pompwagen langs om eventueel smeulende plekken te blussen.