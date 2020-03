110 miljoen euro aan steunmaatregelen voor getroffen bedrijven en zaken in Brussel: “Uitdaging is veel groter dan na de aanslagen” JCV

14u21 0 Brussel De Brusselse regering maakt 110 miljoen euro vrij voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Het Gewest vraagt ook aan alle andere overheden en administraties om solidair te zijn met handelaars, bijvoorbeeld door de betaling van de huur uit te stellen.

De enveloppe van 110 miljoen in maart is een eerste stap. “Daar zal de Brusselse Regering het niet bij houden”, zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). “De gevolgen voor de maatschappij en de werkgelegenheid zijn zeer groot en we moeten klaar staan om deze aan te pakken.”

Het geld van de regering zal een aantal maatregelen bekostigen. Zo komt er een eenmalige premie voor bedrijven die moeten sluiten en wordt de gewestelijke City Taks, de belasting op de Brusselse hotels, voor de eerste helft van het jaar niet geïnd. Finance & Invest.brussels krijgt ook de opdracht om leningen met een lage rente toe te kennen aan bepaalde leveranciers in de horeca zodat zij de betalingstermijn van hun klanten kunnen verlengen. Die leningen zullen er ook zijn voor horecazaken met meer dan 50 personeelsleden. Bedrijven uit de getroffen sectoren die een lening hebben lopen bij Finance & Invest.brussels moeten die voorlopig ook niet terugbetalen.

Solidair

Het Gewest roept andere overheden en administraties ook op om solidair te zijn met handelaars, onder andere door de huur uit te stellen. Het geld en de maatregelen van de regering gaan in eerste instantie naar de meest getroffen sectoren zoals de horeca, de evenementensector, het toerisme, de kleinhandel en de organisatoren van recreatieve activiteiten. “Deze steunmaatregelen voor in totaal 110 miljoen euro moeten er toe bijdragen dat het Brussels toerisme, de culturele en de economische sector deze moeilijke periode zo goed als mogelijk doorkomen”, zegt Brussels Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD). “Wij zijn er ons van bewust dat de uitdaging vandaag nog veel groter is dan na de terroristische aanslagen van 2016 en de gevolgen hiervan, toen de Brusselse Regering 35 miljoen euro vrijmaakte.”

De Brusselse regering volgt zo de Vlaamse regering, die haar steun voor de economie afgelopen vrijdag al bekendmaakte. In Vlaanderen wordt er in totaal 150 miljoen euro uitgetrokken.