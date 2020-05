11 ton cannabis op Vroegmarkt: Brussels gemeenteraadslid Bianca Debaets roept op tot extra zitting van gemeenteraad SHVM

19 mei 2020

16u25 0 Brussel Naar aanleiding van de Naar aanleiding van de 11,5 ton cannabis die maandagochtend op de Brusselse Vroegmarkt werd aangetroffen, roept Brussels gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) samen met cdH op tot een extra zitting van de gemeenteraad. “Gelet op de hoeveelheid is dit een zéér ernstig feit dat we niet zomaar mogen laten voorbijgaan”, klinkt het bij Debaets.

Maandagochtend trof de politie maar liefst 11,5 ton cannabis aan op de Brusselse Vroegmarkt. En daar stelt Brussels parlementslid Bianca Debaets zich vragen bij. “Gelet op de hoeveelheid is dit een zéér ernstig feit dat we niet zomaar mogen laten voorbijgaan”, aldus Debaets. “Hoe is het mogelijk dat een dergelijke hoeveelheid cannabis zonder de minste problemen opgeslagen kon worden in de koelcellen van Mabru? Dat is de hoofdvraag die zich stelt in dit dossier. Bovendien is het toch verrassend dat een dergelijke drugstrafiek zomaar onopgemerkt onder de neus van een grote publieke en economische speler als de Brusselse Vroegmarkt kon plaatsvinden.”

Rapport

Om die reden vraagt cdH/CD&V de directie van Mabru, die eerder vanochtend al in een spoedzitting bijeenkwam, om op de volgende gemeenteraad rapport te komen uitbrengen van de gebeurtenissen. “Het is essentieel om in alle transparantie zo vlug mogelijk de nodige informatie te kunnen overmaken aan marktkramers, producten en gebruikers van Mabru”, vervolgt Debaets. “Zij krijgen plots te horen dat er zich een grootschalige drugsoperatie voltrok op hun werkplek, en dat nota bene terwijl we een economisch zeer lastige periode zonder precedent doormaken.”

Daarnaast roept de groep cdH/CD&V op om, gezien de ernst van de feiten, uitzonderlijk een extra zitting van de gemeenteraad te organiseren, waarbij de directie van Mabru dan meteen al de nodige toelichting zou kunnen komen geven. “Het lijkt onwaarschijnlijk dat het College een dossier van deze omvang geruisloos opzij zou schuiven”, besluit Debaets.