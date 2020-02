11 Brusselse gemeenten hebben geen verplicht intern controlesysteem op fraude SHVM

14 februari 2020

17u08 0 Brussel Slechts 8 van de 19 Brusselse gemeenten hebben een intern controlesysteem dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Dat zegt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). “Deze verplichting bestaat reeds sinds 2009, maar de gemeenten volharden in nonchalance en de Brusselse Regering onderneemt amper iets om ervoor te zorgen dat de gemeenten hun wettelijke verplichting nakomen”, klinkt het.

De Nieuwe Gemeentewet legt gemeenten sinds 23 maart 2009 de verplichting op een performant systeem van interne controle op hun activiteiten in te voeren. Dat systeem, een geheel van maatregelen en procedures, moet een redelijke zekerheid verschaffen, onder meer over het voorkomen van fraude, denk maar aan het SamuSocial-schandaal, het naleven van wetten en procedures en het efficiënt en economisch gebruik van middelen, en tevens een aangepaste opvolging verzekeren van de problemen die hierbij opduiken.

In 2017 ondervroeg de N-VA de toen bevoegde minister, Rudi Vervoort, naar een stand van zaken omtrent de implementatie van een intern controlesysteem bij de gemeenten. “Toen hadden slechts 6 gemeenten een intern controlesysteem dat voldoet aan de wettelijke vereisten, namelijk Brussel, Anderlecht, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis en Molenbeek. Helaas merken we drie jaar later amper beterschap: enkel Oudergem en Watermaal-Bosvoorde hebben zich bij het rijtje van gemeenten die in orde zijn geplaatst”, aldus Mathias Vanden Borre.

“Elf gemeenten zijn dus nog steeds niet in orde: Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Vorst. Mathias Vanden Borre (N-VA) besluit: “De Brusselse gemeenten hebben helaas geen goede reputatie inzake financieel beheer. Zo heeft meer dan de helft van de gemeenten grote schulden bij het Gewest en staan ze onder curatele door een financieel saneringsplan. In 2019 hebben ze voor meer dan 84,7 miljoen euro schuld openstaan bij het Gewest. Het Gewest onderneemt daarbij veel te weinig om gemeenten financieel gezond te maken. Een goed werkend intern controlesysteem is een eerste logische stap bij goed bestuur. Niet alleen passen de gemeenten de wet niet toe, het Gewest doet veel te weinig om de situatie structureel te verbeteren.”