105.000 gezinnen ontvangen schoolpremie van 100 euro per kind JMBB

10 september 2020

08u58 0 Brussel 105.000 kwetsbare Brusselse gezinnen hebben een schoolpremie van 100 euro per kind ontvangen. De premie werd net voor het parlementair zomerreces goedgekeurd.

Om de meest kwetsbare Brusselse gezinnen te ondersteunen, hebben zij een uitzonderlijke premie van 100 euro per kind ontvangen. In Brussel gaat het om 105.000 gezinnen en zo’n 200.000 kinderen. De premie dient als financieel duwtje in de rug voor ouders aan de start van het schooljaar. De grote uitgaven die gepaard gaan met een schooljaar zijn voor heel wat gezinnen dit jaar nog een pak minder vanzelfsprekend geworden door de gevolgen van de coronacrisis. De financiële kloof tussen gezinnen met en zonder kinderen is door de coronacrisis enkel maar vergroot, zo blijkt uit een recente peiling. 61% van de gezinnen met kinderen maakt zich zorgen over hun financiële situatie door de uitgaven van de maand september en het begin van het nieuwe schooljaar. Bij de gezinnen zonder kinderen bedraagt dat percentage 38%.

Sociale bijslag

“In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft en waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars nog vergroot heeft, moeten wij de meest kwetsbaren onder ons ondersteunen en beschermen. Deze solidaire maatregel dient om meer dan 200.000 Brusselse kinderen de kans te geven om het nieuwe schooljaar te starten met alles wat ze nodig hebben in hun etui en in hun schooltas om goed te kunnen leren”, verklaart minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi).

“Een bijkomende bijslag voor de meest kwetsbare gezinnen in september, bij het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen bij het doorkomen van de moeilijke maanden. Het voordeel van het huidige model van gezinsbijslagen is dat de gezinnen die reeds een sociale bijslag ontvangen, gekend zijn bij het overheidsfonds Famiris en bij de vier private kinderbijslagfondsen. Als later blijkt dat andere gezinnen eveneens recht hadden op deze bijslag, zal dat uiteraard aangepast worden. Dank aan de kinderbijslagfondsen om deze operatie op korte termijn mogelijk te hebben gemaakt”, aldus minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld).