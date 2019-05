10 jaar cel gevraagd voor schietpartij in Sint-Gillis JCV

30 mei 2019

13u41

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse parket vordert een gevangenisstraf van 10 jaar tegen een man die op 7 februari het vuur had geopend op de bestuurder van een wagen. De bestuurder, die als bij wonder slechts lichtgewond raakte, weigerde mee te werken aan het onderzoek.

De schietpartij vond op 7 februari omstreeks 17.00 uur plaats, vlakbij het Jacques Franckplein. Daarbij werd er drie keer met een riot gun geschoten op een voertuig. De achterruit raakte verbrijzeld en er werden kogelinslagen gevonden in de hoofdsteunen van de bestuurderszetel. De bestuurder van de wagen raakte als bij wonder slechts lichtgewond en werd in shocktoestand naar het ziekenhuis gevoerd. In de loop van die avond mocht hij het ziekenhuis evenwel al verlaten. Hij weigerde echter elke medewerking aan het onderzoek.

Een drietal weken na de schietpartij bood de schutter, de 21-jarige Mohamed M., zich bij de politie aan maar ook zijn verklaringen brachten weinig bij. Naar eigen zeggen had hij enkel geschoten om enkele vechtende jongeren tot bedaren te brengen. Voor de rechtbank toonde hij zich woensdag ook bijzonder weinig spraakzaam.

Het Brusselse parket hechtte alvast weinig geloof aan zijn versie en is ervan overtuigd dat het ging om een afrekening in het criminele milieu. Het openbaar ministerie baseerde zich daarvoor onder meer op de beelden van bewakingscamera’s uit de buurt en het telefonie-onderzoek en eiste tien jaar cel. De verdediging betwistte dat het ging om een moordpoging pleitte voor een werkstraf of een gevangenisstraf met uitstel. Het vonnis valt op 26 juni.