10 extra camera’s moeten hele Noordwijk in Sint-Joost dekken JCV

17 juli 2020

15u03 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft een akkoord over de aankoop van tien bijkomende camera’s, die zo geplaatst zullen worden dat ze strafbare feiten kunnen opsporen. De plaatsing van de tien camera’s maakt een volledige dekking en controle mogelijk van alle straten in de Noordwijk die op het grondgebied van de gemeente liggen.

De aankoop past in de Algemene Beleidsverklaring van de gemeente. Daarin wordt de aankoop van in totaal 40 camera’s voorzien voor de hele gemeente. Zo zullen tussen 2021 en 2023 ook de wijken van het Houwaertplein, de Haachtsesteenweg, de Felix Delhayesquare en het Sint-Joostplein met camera’s worden uitgerust.

De politie is alvast opgetogen over de komst van de camera’s. “De beelden zullen het mogelijk maken om de daders van misdrijven beter live te volgen, waardoor sneller kan worden ingegrepen en de opnames zullen worden gebruikt voor gerechtelijke onderzoeken”, zegt Frédéric Dauphin, korpschef van de zone Noord. “Parallel met deze nieuwe apparatuur zal de Politiezone haar fysieke aanwezigheid blijven vergroten om de openbare rust en orde te verzekeren.”

Burgemeester Emir Kir hoopt dan weer dat de camera’s helpen om de vaak geplaagde wijk op te trekken. “De metamorfose van de Noordwijk is aan de gang met grote herinrichtingsprojecten die de dynamiek van de wijk veranderen”, zegt hij. “Met deze intelligente camera’s brengen we meer veiligheid voor de bevolking en gaan we de strijd aan tegen het gevoel van straffeloosheid.”