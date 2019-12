1 miljoen euro voor wijkraad Heembeek-Mutsaard JCV

04 december 2019

09u30 0 Brussel De nieuwe wijkraad voor Neder-Over-Heembeek en de wijk Mutsaard krijgt een subsidie van maar liefst 1 miljoen euro van de Stad Brussel. In die wijkraad moeten bewoners en verenigingen deelnemen aan het beleid in hun wijk.

De subsidie werd maandag toegekend door de gemeenteraad van de Stad Brussel. “1 miljoen is een groot bedrag, maar het gaat dan ook om een gebied met 35.000 inwoners”, zegt schepen van Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren (Ecolo). “De bedoeling is dat dit bedrag wordt gebruikt voor burgerinitiatieven, maar ook voor ingrepen in de mobiliteit, om de verkeersveiligheid te vergroten.”

Die wijkraad zal worden samengesteld door loting. Er wordt een brief verstuurd naar de inwoners en uit de kandidaten die daaruit naar voor komen, worden elf inwoners geloot. Zo wil de stad ook groepen betrekken in de raad die normaal gezien minder aan bod komen. Daarnaast zullen er ook zes vertegenwoordigers van handelaars en verenigingen in de raad zitten.

De Stad wil op termijn acht van deze wijkraden oprichten. Zij zullen telkens voor een periode van twee jaar worden aangesteld.