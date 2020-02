1 miljoen euro steun om werkzoekenden te helpen ondernemen JCV

05 februari 2020

16u06 0 Brussel Het Brussels gewest verdubbelt het budget voor de ondersteuning van ondernemende werkzoekenden naar 1,05 miljoen euro per jaar. De Brusselse arbeidsbemiddelingsagentschap Actiris zal met dat budget voor een specifieke begeleiding zorgen.

De Brusselse arbeidsbemiddelaar merkt op dat steeds meer werkzoekenden kiezen om een eigen onderneming op te starten als uitweg uit de werkloosheid. De verdubbeling van het budget voor de begeleiding van de werkzoekenden was dus welkom.

Met het budget kunnen werkzoekenden 18 maanden begeleid worden door Actiris en zes geselecteerd partners, terwijl ze de eerste stappen zetten in het ondernemerschap. Tijdens het begeleidingstraject wordt er samen met de werkzoekende ondernemers onder meer een businessplan en een actieplan uitgewerkt, krijgen ze hulp bij het regelen van een lening of de aankoop van infrastructuur en worden er opleidingen aangeboden die nodig zijn om het ondernemingsproject te doen slagen. Zes maanden na de opstart zelf is er een eerste evaluatie.

Jaarlijks starten ongeveer 1.000 ondernemende werkzoekenden aan een begeleidingstraject bij Actiris en dat leidt uiteindelijk tot 300 effectieve begeleidingen. Dit jaar wil de Brusselse arbeidsbemiddelaar dat aantal optrekken naar 700. “Het grootste deel vindt elders werk en soms combineren ze beide. Maar de ervaring die ze opdoen, is altijd interessant. Ze krijgen nieuwe vaardigheden, hun zelfvertrouwen krijgt een boost en ze staan sterker in hun schoenen, met een pak extra ervaring in bedrijfsbeheer. Allemaal zaken die een serieuze opstap naar werk zijn”, zegt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.