1 jaar cel met uitstel voor agent die gratuit geweld gebruikte tegen vluchteling Wouter Hertogs

17 juli 2020

12u19 3 Brussel Een agent die gratuit geweld gebruikte tegen een Soedanese vluchteling is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel. De inspecteur had het slachtoffer zonder reden geslagen en zijn gsm vernield. Ook had hij de man pepperspray in het gezicht gespoten alvorens hem op straat te dumpen. Bovendien had de man volgens de rechtbank alles in het werk gesteld om de feiten te verdoezelen.

Het incident vond plaats op 21 april rond 22.15 uur op het Anneessensplein. Volgens Mehdi Kassou, de woordvoerder van het Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, die een deel van de feiten zag gebeuren, werd een Soedanese man die op weg was naar een van de hotels die daklozen opvangen, op brutale wijze tegengehouden en opgepakt door een politiepatrouille. Daarbij zouden klappen gevallen zijn en zou de gsm van de Soedanees vernield zijn. De man werd daarop meegenomen in een politiecombi, om een halfuur later in de Fabrieksstraat uit het voertuig te worden gezet. Daar werd de jongeman, die ook met pepperspray zou bewerkt zijn, in tranen aangetroffen, waarna hij overgebracht werd naar het ziekenhuis om de verwondingen aan zijn ogen en op zijn lichaam te laten verzorgen.

Opschorting

De verdediging had de rechtbank verzocht om de beklaagde een opschorting van straf toe te kennen. “Hij bekent dat hij pepperspray heeft gebruikt en dat dat fout was”, pleitte zijn advocaat Sven Mary. “Maar hij werkt al 8 jaar bij het interventiekorps, dat zo’n 500 opdrachten per jaar uitvoert. Dat zijn duizenden controles en waarvan er slechts vijf keer sprake was van een incident. En elke keer werd de zaak geklasseerd. Hij heeft spijt van het gebruik van de pepperspray. Hij is geen robot en verloor even de controle. U mag ook niet vergeten dat de werkomstandigheden tijdens de pandemie zeer moeilijk waren. Dat is geen excuus voor wat hij gedaan heeft, hij beseft dat en moet daarvoor gestraft worden, maar ik vraag de rechtbank om rekening te houden met zijn toekomst.”

Verdoezelen

De rechtbank tilde echter zeer zwaar aan de feiten, die ze als “volkomen onaanvaardbaar” omschreef. Niet alleen had T.B. gratuit geweld gebruikt, oordeelde de rechtbank, hij had nadien ook alles in het werk gesteld om de feiten te verdoezelen. Bovendien was de man intern al herhaaldelijk op het matje geroepen omdat hij overdreven geweld had gebruikt bij interventies.