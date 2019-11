1.500 boze kunstenaars betogen aan Vlaams parlement: “Jambon heeft geen idee hoe cultuursector werkt” JCV

28 november 2019

13u07 0 Brussel 1.500 actievoerder hebben donderdag geprotesteerd aan het Vaams Parlement. Met allerlei kabaal probeerden ze hun stem tot in het halfrond te laten horen. Daar ging de bespreking van de geplande besparingen in de Commissie Cultuur door.

De luidruchtige betoging kende geen incidenten. Volgens de Brusselse politie waren er 1.500 mensen aanwezig. Eerder deze maand raakte bekend dat de Vlaamse regering zwaar zal besparen in de cultuursector. Om daartegen te protesteren verzamelde honderden actievoerder aan het Centraal Station, van waar ze naar het VLaams Parlement trokken.

De betogers vragen dat de Vlaamse regering de besparingen opnieuw bekijkt. “We zijn tegen de besparingen die onzinnig zijn”, zegt Kobe Matthys van organisator State of the Arts. “Het gaat om bruuske besparingen, zonder enig overleg met de sector. Dat is het bewijs dat het kabinet van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA, red.) niet goed op dreef is. Ze hebben er geen idee van hoe de sector in zijn werk gaat. Wij hebben het gevoel dat de besparingen niet doordacht zijn. De projectsubsidies zijn de achillespees van de cultuursector.”

Bekende figuren

In de optocht wandelden ook heel wat bekende figuren uit de sector mee. Onder anderen Michael Pas, Sien Eggers, Peter Van Den Begin, Bruno Vanden Broecke, Els Dottermans, Tom Van Dyck en Kristien Hemmerechts waren van de partij. Ook Jan Decleir zakte af naar de hoofdstad “uit solidariteit met de hele groep van cultuurwerkers, artiesten en kunstenaars”. “Ik ben bijzonder droevig dat dit gebeurt”, zegt de acteur. Volgens hem zullen de besparingen een “zeer zware” impact hebben op de sector. “Wij zijn al lang aan het inleveren. Dit is een slechte zaak.”

Singer-songwriter Eva De Roovere steunt eveneens de actie. “De besparingen zijn snoeihard, in een sector waarin het al heel erg moeilijk gaat”, zegt ze. De projectsubsidies zijn volgens haar “broodnodig”, vooral voor “jonge mensen die hun carrière nog maar net beginnen en daarbij steun nodig hebben”.

Rumoer

Eenmaal aangekomen aan het Vlaams Parlement trok een delegatie van de betogers naar binnen om de commissie Cultuur bij te wonen. Ondertussen bleven de actievoerders buiten protesteren. Het rumoer was bij momenten tot in de commissiezaal te horen.

Voor de start van de commissie voegden ook enkele politici zich even bij de betogers. Onder hen Katia Segers (sp.a). “Ik vind het belangrijk om hier te zijn”, aldus het parlementslid. “De besparingen treffen niet alleen de experimentele kunstenaars, maar de hele sector. De crème de la crème van de sector is hier aanwezig, maar zonder die projectsubsidies stonden ze waarschijnlijk niet waar ze nu staan.”