1,5 miljoen euro voor nieuw ICT-materiaal in basisscholen JCV

19 december 2019

15u27

Bron: Belga 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert meer dan anderhalf miljoen euro in de aankoop van nieuw ICT-materiaal voor 82 Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Dat moet helpen om leerlingen, digitale basisvaardigheden aan te leren.

Dat maakt Brussels minister en VGC-collegelid bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel, Sven Gatz (Open Vld), donderdag bekend.

De basisscholen konden via het e-loket van de VGC intekenen op een subsidie die oploopt tot maximaal 20.000 euro voor de aankoop of leasing van ICT-materiaal. Het gaat dan om bijvoorbeeld digitale schoolborden, laptops en tablets. Voor 82 basisscholen die een dossier indienden, is er nu groen licht. Zij ontvangen samen in totaal 1.571.355 euro om materiaal aan te kopen.

In 2020 komt een tweede reeks van ingediende dossiers in aanmerking voor subsidiëring. “We willen de basisscholen ondersteunen om alle leerlingen digitale basisvaardigheden aan te leren. Met deze nieuwe hardware helpen we deze 82 scholen om de eindtermen beter te bereiken”, zegt minister Gatz.