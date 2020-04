1.200 opgeknapte laptops voor Brusselse leerlingen JCV

03 april 2020

12u22 0 Brussel De leerlingen van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs kunnen rekenen op 1.200 laptops om aan afstandsonderwijs te doen tijdens de lockdown. Brussels minister Sven Gatz heeft daarover een samenwerkingsakkoord afgesloten met de vzw DigitalForYouth.be. Die haalt oude laptops op en knapt ze op.

De laptops zullen uitgedeeld worden aan de scholen zelf. Die kunnen er zo voor zorgen dat kwetsbare leerlingen toch hun schoolwerk kunnen verderzetten. “Grote steden hebben altijd hun eigen uitdagingen en kansarmoede is daar een extra uitdaging”, zegt Philip Du Bois van DigitalForYouth.be. Deze investering in laptops voor jongeren is zo niet alleen een investering in hardware, maar een investering in hun toekomst.”

De vzw haalt laptops op bij bedrijven, instellingen en organisaties die de computers niet langer gebruiken. DigitalForYouth.be maakt die dan opnieuw gebruiksklaar. Ze krijgen nu ook software mee die afstandsonderwijs mogelijk moet maken.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt 120.000 euro vrij voor het project. “Nu de lessen op school door de corona-epidemie opgeschort zijn, staat het onderwijs immers voor grote uitdagingen”, besluit minister Gatz.