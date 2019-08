1.100 handtekeningen tegen sloop van gebouw aan Zavel: “Overheid moet kiezen voor duurzaamheid” JCV

14u37 0 Brussel De buurt rond de Grote Zavel in Brussel protesteert tegen de bouw van een nieuw appartementsgebouw op de hoek van de Lebeaustraat en de Strostraat. Vooral de sloop van het oude Belgacomgebouw zit de bewoners hoog. “Iedereen heeft de mond vol van het klimaat, maar hier kiest men voor snel en maximaal rendement.”

Het gebouw werd in 2014 door Belgacom verkocht aan projectontwikkelaar Immobel. “Oorspronkelijk was er beloofd dat het gebouw zou blijven staan en dat er een renovatie zou komen”, zegt buurtbewoner Chris Bosma. “Maar dat was blijkbaar een loze belofte.”

Immobel heeft zijn zinnen immers gezet op een nieuwbouw die voornamelijk appartementen zal bevatten. “Daarvoor is in 2018 een ontwerpwedstrijd gehouden”, zegt Bosma. “Het winnende project was een nieuwbouw. Maar dat betekent niet dat een renovatie onmogelijk is. Van de 39 bureaus die een ontwerp hadden ingediend, koos immers ongeveer de helft ervoor om het huidige gebouw te bewaren.”

Gehecht aan gebouw

De buurt is immers gehecht aan het gebouw, dat neergezet werd in een modernistische stijl. “Die zie je hier in het centrum ook in de Albertinabibliotheek of bij de het gebouw van de Nationale Bank”, zegt Bosma. “Die maken zelfs deel uit van een gegidste wandeling over architectuur. Die gebouwen hangen allemaal mooi met elkaar samen. Dat moeten we toch niet zomaar weggooien?”

Bosma zegt dat de buurt op zich geen probleem heeft met een dergelijk project in de wijk. “Woningen komen er sowieso en dat is een goede zaak”, zegt hij. “Dat zorgt voor nieuwe mensen en is goed voor de handelaars. We willen gewoon dat het gebouw dat er nu staat, mag blijven.”

Solide constructie

Een andere reden die de buurtbewoners aanhalen om het gebouw te behouden is duurzaamheid. “Het heeft een solide constructie en is nog maar 60 jaar oud”, zegt Bosma. “Iedereen spreekt tegenwoordig over het klimaat. Wel, hier kunnen ze laten zien dat ze het menen. Een gebouw behouden is veel duurzamer dan het af te breken en iets nieuws te bouwen. Bovendien kan je door een goede renovatie dit gebouw enorm energiezuinig maken. De ontwikkelaar heeft hier gewoon gekozen voor een maximaal rendement. Dit gebouw heeft hoge plafonds, wat wil zeggen dat je er bij een renovatie minder appartementen in kan onderbrengen dan in een nieuwbouw.”

De buurt is nu bezig met een dossier op te stellen om mee aan te kloppen bij de Stad Brussel en het Gewest. “In Elsene is er een gelijkaardig project voor het oude Delhaizegebouw op de Waterloosesteenweg op til”, zegt Bosma. “Daar verzet de schepen van Stedenbouw zich. Hij heeft gezegd dat er geen afbraak meer mag gebeuren in de gemeente tenzij het niet anders kan. We hopen nu dat de overheid toch op een of andere manier kan tussenkomen.”