1.000 studenten trekken door Brussel voor Saint-V JCV

20 november 2019

17u15 1 Brussel Een duizendtal studenten trekt door het centrum van Brussel voor de jaarlijkse viering van Saint-V. Voor de VUB is het een speciale editie, want zij viert haar vijftigste verjaardag als onafhankelijke universiteit.

Het thema van het studentenfeest Saint-V op de Grote Zavel is dit jaar ‘Minder bedeeld of minder verdeeld, citoyens invisibles et gouvernements nuisible’. In dat kader werden er al verschillende inzamelacties gehouden om daklozen te steunen. Na de feesten op de Zavel, waar elke studentenkring zijn eigen tent heeft, trekken de studenten naar goede traditie van de Zavel naar het Muntplein.

Eerder op de dag waren er al bloemenhuldes aan de Nationale Schietbaan, bij het graf van oprichter Théodore Verhaegen op de Begraafplaats van Brussel en aan het monument ‘Groupe G’ op de campus Solbosch. Op de middag was er op het Brusselse Stadhuis de traditionele gezamenlijke zitting van de twee universiteiten.

De Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel vieren elk jaar op 20 november de oprichting van de ULB in 1834 door Théodore Verhaegen, een voorvechter van vrij onderwijs en vrij onderzoek.