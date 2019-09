1.000 schoolkinderen dansen voor propere lucht op Keizer Karellaan: “Te veel auto’s in deze buurt” JCV

18 september 2019

13u11 0 Brussel Meer dan 1.000 Brusselse schoolkinderen hebben woensdagmorgen gedanst voor propere lucht in hun buurt en rond hun school. Voor de actie werd een deel van de Keizer Karellaan afgesloten, iets wat voor de initiatiefnemers nog veel vaker mag gebeuren. “We zouden personenwagens best zo veel mogelijk weren uit deze buurt.”

De Keizer Karellaan werd dinsdag ingenomen door schoolkinderen uit de buurt en uit het centrum aan voor een flashmob. Een half uur lang lieten ze zich luidkeels horen voor propere lucht. “We hadden speciaal hiervoor een dansje geleerd en dat hebben we mogen doen”, zegt de 9-jarige Lara Ernst. “Het was heel leuk en zo willen we tonen dat er hier veel te veel auto’s zijn in de buurt.”

Lara loopt school in het vlakbij gelegen Heilig-Hartcollege, waar ook haar mama Marrit Van Coillie les geeft. “We maken ons inderdaad zorgen over de luchtvervuiling, al is dat iets dat sluipend werkt en dat je niet echt ziet”, zegt ze. “Maar dat is niet het enige probleem. Als we de ramen in de klassen willen open zetten, komt er veel lawaai binnen. Het drukke verkeer is ook slecht voor de veiligheid van de kinderen, zeker omdat de voetpaden hier zo smal zijn. Op de Keizer Karellaan is er 10 meter plaats voor auto’s en een meter voor voetgangers.”

De Keizer Karellaan is de grote boeman voor de protestactie, die opgezet werd door het collectief Filter Café Filtré, dat zich al langer inzet voor een betere luchtkwaliteit in Brussel. “Het is een van die injectienaalden voor auto’s die zo recht van de autostrade de stad binnen komen”, zegt Annekatrien Verdickt van Filter Café Filtré. “De laan zelf is met drie rijvakken in elke richting al een autostrade op zich. En met de tunnelmonden van de Leopold II-tunnel hier vlakbij, is dit een van de stukjes Brussel met de meest vervuilde lucht.”

Droombeeld

Filter Café Filtré zette daarom een atelier voor buurtbewoners op waar ze konden nadenken over de toekomst van de Keizer Karellaan. “De bedoeling is om de stad aangenaam en leefbaar te maken”, zegt Verdickt. “Daarom hebben we een droombeeld ontwikkeld voor deze laan.”

In het plan wordt de laan omgevormd tot een groene wandel- en fietsboulevard, met rijstroken voor openbaar vervoer, elektrische voertuigen en vrachtvervoer. “Auto’s stoppen dan aan de grens van de stad en de bestuurders stappen dan over op andere vervoermiddelen, zoals de fiets of de bus”, zegt Verdickt. “Ideaal is dat er geen personenwagens meer op de laan komen. We hebben onze voorstellen ook aan politici gepresenteerd en we hopen dat zij daar rekening mee houden. We weten dat de Leopold II-tunnel net gerenoveerd is, maar we moeten ook durven nadenken over wat voor soort mobiliteit we in de toekomst willen.”