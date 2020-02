1.000 betogers op eerste klimaatmars van 2020 JCV

07 februari 2020

18u13 0 Brussel

Zo’n 1.000 mensen hebben vrijdag deelgenomen aan de eerste klimaatmars van 2020. Incidenten waren er niet. De klimaatmars stond in het teken van de bescherming van de oceanen. Boegbeeld Anuna De Wever was aanwezig, maar hield zich deze keer wat meer op de achtergrond.

De klimaatspijbelaars daagden vrij talrijk op aan het Centraal Station, ondanks een eerdere waarschuwing van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat spijbelen niet ongestraft mocht blijven. Van aan het Europakruispunt aan het Centraal Station ging het via het centrum van Brussel naar het Zuidstation. Onderweg werden er slogans als “On est plus chaud que le climat”, “What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!” of “Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!” gescandeerd.

De betoging kreeg de steun van andere verenigingen als Grootouders voor het Klimaat, Teachers for Climate, Workers for Climate en Scientists for Climate. Greenpeace zorgde voor een opgemerkt deel van de stoet door enkele ijssculpturen van pinguïns mee te dragen. Dat die beelden snel smelten, staat voor Greenpeace symbool voor de bedreiging voor de diersoort.

Thema

Youth for Climate besloot om vanaf dit jaar doelgerichter te werken op verschillende thema’s rond klimaatopwarming en deze mars voor de oceanen was daar het eerste resultaat van. De klimaatjongeren waarschuwen voor de huidige staat van de oceanen, want de temperatuur van het wateroppervlak stijgt en dat veroorzaakt zuurstofarmoede. De vitale ecosystemen van de oceanen komen daardoor in gevaar. YFC wijst ook op de plastic soep die de vissen bedreigen en de stijgende zeespiegel die de mens bedreigt.

Boegbeelden Anuna De Wever en Adélaïde Charlier liepen wel mee in de klimaatmars, ook zetten ze een stap terug uit YFC aangezien ze stage lopen bij de Europese fractie van groenen. Doordat Anuna en Adélaïde afstand nemen, wil YFC de beweging breder trekken en niet enkel op één persoon focussen. “We staan volledig achter hun stage en hopen zo de jongeren dichter bij de beleidsmakers te brengen en omgekeerd ook onze boodschap beter tot bij de beleidsmakers te krijgen. We komen nu al meer dan een jaar op straat en er is niets veranderd”, vertelt Lola Segers, een van de nieuwe woordvoerders van YFC.