“Zijn ze bewust of onbewust zo laat in actie geschoten?”: gezondheidscommissie is vandaag samengekomen in het Brussels Parlement JMBB

26 augustus 2020

20u37 2 Brussel Vanmiddag zat de Brusselse Gezondheidscommissie samen om de aanpak van de coronacrisis door de regering te bespreken. Het werd een urenlange zitting die met gemengde commentaar werd ontvangen. “Men is te laat in actie geschoten”, luidt het in oppositiekringen.

De oppositie stuurde er al een tijdje op aan en vandaag was het dan zover: een vervroegde zitting van de commissie Gezondheid in het Brussels Parlement. Volgens CD&V-parlementslid Bianca Debaets komt dat neer op “schuldig verzuim”. “Eind juli was immers al duidelijk dat de situatie uit de hand aan het lopen was, maar toch wordt er dan weer kostbare tijd verloren door te wachten tot eind augustus. De regering kijkt verlamd toe.”

Volgens Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) toont de Brusselse regering nog steeds te weinig urgentie en daadkracht. “Voor de schermen waren de ministers heel onzichtbaar, dus we wouden weten of de crisis achter de schermen goed is aangepakt”, reageert de Schaarbeekse politica. “Er kwamen veel antwoorden, maar een aantal pertinente vragen blijven onderbelicht, zoals vraagstukken rond handhaving”, vervolgt ze. “Men is te laat in actie geschoten, deze regering heeft te weinig leiderschap getoond.”

Er was heel veel ongerustheid over hoe Brussel deze crisis beheerde, en die is er nog steeds. Ik vraag mij af: zijn ze bewust of onbewust zo laat in actie geschoten? Cieltje Van Achter (N-VA)

Ook stemmen uit de meerderheid klaagde de onzichtbaarheid van de Brusselse regering aan. Els Rochette van one.brussels-sp.a wees op het feit dat geen enkel lid van de Brusselse regering na de invoering van de algemene mondmaskerplicht die beslissing wou gaan verdedigen in de media. Groen-parlementslid Juan Benjumea-Moreno nuanceert: “Ik denk dat vandaag duidelijk is geworden dat bepaalde maatregelen, zoals de algemene mondmaskerplicht, heel zichtbaar waren de afgelopen weken, terwijl andere maatregelen veel minder zichtbaar waren.” Hij verwijst naar de nauwe clusteropvolging en het testen van personeel in de woonzorgcentra.

Brussel-bashing

Tegelijkertijd verwees Gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) naar het imago van Brussel. Het expertenpanel Celeval had de Brusselse corona-aanpak gebuisd, maar de media zouden niet het volledige verhaal verteld hebben en enkel de Brusselse aanpak uitgelicht hebben, terwijl het er in Antwerpen niet veel beter aan toeging. “Het is goedkoop om naar Brussel-bashing te grijpen”, reageert Van Achter. “Er was heel veel ongerustheid over hoe Brussel deze crisis beheerde, en die is er nog steeds. Ik vraag mij af: zijn ze bewust of onbewust zo laat in actie geschoten?”

Van Achter verwijst voorts naar het gebrek aan antwoorden wat betreft en handhaving en het testen van mensen die uit rode zones terugkeren. “De vertraging van de testresulaten valt te nuanceren: vandaag is gebleken dat tachtig procent van de tests binnen het uur online staat, en dat de trage resultaten te wijten zijn aan administratieve problemen”, reageert Benjumea-Moreno. Maar ook hij is rechtlijnig wat betreft de aanpak: “De regering moet de komende weken meer duidelijkheid en context bieden. Uit de evolutie van de coronacijfers blijkt wel dat er hier een reactie is geweest toen de epidemie zo hevig woedde in Antwerpen. Of dat voldoende is geweet, kunnen we later pas evalueren.”

Minister-president Rudi Vervoort (PS) benadrukte dat meer tests logischerwijs meer positieve besmettingen opleveren en dat de Brusselse situatie niet rampzalig is. Ook is een grootstedelijke context als Brussel nu eenmaal gunstiger voor de verspreiding van een virus, gaf hij aan. Gezondheidsminister Maron wees erop dat het geen evidente oefening is om een balans te vinden tussen maatregelen die de verspreiding van het virus tegenhouden en geen al te drastische impact hebben op het dagelijks leven van de Brusselaars. Hij sloot ook uit dat het Brussels Gewest in de toekomst op strengere maatregelen zou overschakelen. Hij hamerde tot slot op het opvolgen van de quarantaineregels bij terugkeer uit een rode zone.