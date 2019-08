‘You night club’ mag opnieuw openen JCV

07 augustus 2019

12u30 0 Brussel De ‘You night club’ mag komend weekend opnieuw de deuren openen van de Stad Brussel. Afgelopen weekend werd de club gesloten nadat er zes mensen met een intoxicatie naar het ziekenhuis moesten. Er komt wel een gesprek met het kabinet van de burgemeester.

Het incident gebeurde maandag in de vroege uurtjes bekende club in de Duquesnoystraat. Daar was op dat moment een ‘Flash Tea Dance’ aan de gang, een bekend feestconcept binnen de homogemeenschap van Brussel. Verschillende bezoekers klaagden dat ze zich onwel voelden. De brandweer stuurde verschillende ziekenwagens en een MUG-team ter plaatse. Uiteindelijk moesten zes personen naar het ziekenhuis gebracht worden.

Na het incident werd de club voor 24 uur gesloten op politiebevel. De Stad Brussel zal die sluiting niet verlengen, zo laat het kabinet van dienstdoend burgemeester Ahmed El Ktibi (PS) weten. Er komt wel nog een gesprek met de Stad om de situatie te bespreken en het voorval te analyseren.

Het is nog niet duidelijk wat de intoxicatie veroorzaakte, maar het parket van Brussel is met een onderzoek bezig. Daarvoor werden er bloedstalen afgenomen bij de mensen die naar het ziekenhuis moesten.

Voor deze vrijdag staat de 200ste editie van ‘Chez Ginette’ op het programma. Dat feest kan dus gewoon doorgaan.