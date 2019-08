‘Woordvoerder van de Afghanen’ sterft aan verwondingen van brand die hij zelf stichtte na echtelijk geschil SZM

01 augustus 2019

11u35 2 Brussel De man die maandagochtend in Schaarbeek bij een explosie en de daaropvolgende brand uit het raam is gesprongen, is overleden. Het gaat om mensenrechtenactivist en ‘woordvoerder van de Afghanen’, Ahmad Samir Hamdard (35). Woordvoerster Stéphanie Lagasse van het parket geeft aan dat Hamdard de brand, waarvan hij slachtoffer werd, zelf veroorzaakte vanwege een echtelijk geschil.

In de Vleugelstraat in Schaarbeek was maandagochtend om 6.55 uur bij een explosie en een daaropvolgende brand een persoon zwaargewond geraakt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er een hevige rookontwikkeling aan de voorkant van het gebouw. Aan de achterkant troffen de brandweermannen een persoon aan. Hij sprong van de eerste verdieping en was bij de explosie en brand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer overleed later die dag aan zijn verwondingen.

Hamdard blijkt nu de woordvoerder te zijn van het collectief voor Afghaanse vluchtelingen. Hij zou door een echtelijk geschil zelf de brand hebben veroorzaakt. Dat bevestigt het parket na de resultaten van een brandexpert. Bij de brand zijn geen andere mensen gewond geraakt.

Op de Facebookpagina van Collectif des Sans Papiers wordt met verslagenheid gereageerd op de dood van de man, die zich met hart en ziel inzette voor vluchtelingen.