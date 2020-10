“Wij moeten ons in allerlei bochten wringen, maar unief houdt been stijf”: onze Brusselse studenten hebben het gehad met de coronamaatregelen

Brussel

Toen het academiejaar drie weken geleden van start ging, mochten studenten in ons land hopen op een iets aantrekkelijker najaar na die moeilijke zomermaanden. De bubbel van vijf werd dood en begraven verklaard, en je mocht met tien mensen tegelijkertijd samenscholen. In Brussel kwam niet veel later de eerste ‘cafémaatregel’, en vorige week volgde met die harde federale én Brusselse aanscherpingen de ultieme mokerslag. Arthur, Charlotte, en Inoti zitten nagenoeg op één lijn: “Het lukt niet meer.”